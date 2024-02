Silvina Escudero mostró su imponente vestidor y le tiró un palito a su hermana

Silvina Escudero vestidor - captura Mañanísima.jpg

Luego fue el turno de otra habitación repleta de estantes con ropa, frente a la cual la cronista volvió a sorprenderse. "¡Miren lo que es este vestidor! Sos extremadamente ordenada. El sector del marido es este chiquito nada más", señaló divertida.

Así, Barbieri no dudó en asegurar maravillada: "Es como si fuera un local, está para la venta. Mirá cómo tiene todo ordenado". Frente a esta observación, Silvina lanzó entonces un pequeño dardo a su hermana referido a este tema. "Mi hermana está viviendo acá, volvió a la Argentina. Están también mis sobrinos, somos felices. Se están quedando en casa estos días. Cuando vos ves algo desordenado en este vestidor es que estuvo Vaninita", concluyó picante.

Embed

El duro relato de Silvina Escudero sobre la pérdida de su embarazo: "Es buscar motivos o maneras de seguir"

Este lunes en LAM (América), la bailarina Silvina Escudero habló a corazón abierto sobre pérdida de un embarazado que sufrió de forma reciente junto a su esposo Federico.

“No quiero hablar porque voy a ser un mar de lagrimas, es algo que yo no tengo procesado ni superado. Me encantaría hablarlo en algún momento desde el amor y la felicidad, como desde la enseñanza, pero no estoy en ese lugar”, expresó en primer lugar.

Luego, se tomó un momento para agradecerle al conductor Ángel de Brito, entre otros periodistas, por preservar su intimidad y sus tiempos al conocer la triste noticia.

“No se si lo hubiese podido transitar de la manera que pude transitar si la noticia se hubiese dado a conocer en ese momento. La verdad yo estaba en carne viva, fue tremendo”, aseguró.

Silvina Escudero LAM

Y siguió: “Soy una persona muy positiva, muy creyente y soy de las personas que considera que todo lo que vivimos es por una enseñanza y un motivo. Estoy transitando eso”.

Por otra parte se centró en el momento en que decidió alejarse de los medios y las redes y reflexionó: "Yo al tiempo empecé a postear frases porque me salió, era mi manera de canalizarlo y no sabía tampoco como volver, estuve desaparecida de las redes, físicamente tampoco me podía mostrar, igual era lo de menos, pero todo fue súper difícil”.

Finalmente habló de lo vínculos que la ayudaron en su momento de mayor oscuridad y sostuvo: “Mi hermana viajó en silencio a sentarse conmigo en un sillón en casa y mis amigos, que tengo unos vínculos súper fuertes que creo que son los que salvan en la vida. Nos salva el amor y los vínculos que forjamos, es así. Después es buscar motivos y maneras de seguir”.