Tamara Báez ¿Inventó el robo de L-Gante y Wanda Nara a su casa?

tamara baez l gante y wanda nara.jpg Tamara Báez, L-Gante y Wanda Nara, protagonistas del escándalo mediático de las últimas semanas.

“Yo me sentí un poco mal, porque la semana pasada mostramos que a Tamara le habían robado, pero de un día para el otro de repente se volvió a mostrar con todo…”, disparó Estefi, al tiempo que Carmen Barbieri preguntó desconcertada: “¿Le devolvieron las cosas?”.

“Y… L-Gante desmiente todo, dijo que no entró a robar y que él no hizo nada. Yo le re creí a Tamara y me sensibilicé como mujer, pero parece que fue todo mentira y que lo hizo ella porque después no aclaró nada”, detalló la panelista mientras que su compañero aseguró que si es así, “Está totalmente crazy”. En tanto, la conductora intentó justificarla, al analizar: “Capaz que quiere llamar la atención”, pero sus colaboradores sentenciaron: “Sí, pero estamos culpando a L-Gante de algo que no va”.

En medio del escándalo entre L-Gante y Tamara Báez, mostraron un video de un importante avance de Jamaica

En medio de la polémica separación de Tamara Báez y L-Gante, lleno de acusaciones cruzadas y denuncias ante la Justicia, Jamaica -la beba que tienen en común- mostró grandes avances.

La niña que cumplió un año en septiembre, mostró que aún los problemas de sus padres no le afectan en nada. Y, si bien ahora no viven los tres juntos, la niña sigue creciendo feliz.

lgante.jpg A poco de cumplir un año, Jamaica, la hija de L-gante y Tamara Báez, comenzó a dar sus primeros pasos.

Tamara bajó un poco las revoluciones de sus mensajes en las redes sociales y sorprendió al mostrar los primeros pasos que dio su hija. "Primeros pasos de mi Jami", escribió junto al clip en donde se la ve a la pequeña caminar emocionada.

Sin embargo, las cosas no están muy bien y ahora el cantante acusó a Báez de tener "rehén" a Jamaica y no dejarla ver. "Es fácil ser mujer y usar una hija bebé para extorsionar junto a un carancho por pensar en caliente. Eso es fácil", dijo L-Gante por las denuncias que recibió de su ex.