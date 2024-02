Tras la separación de Flor Vigna, Sabrina Rojas enfrentó los rumores de reconciliación con Luciano Castro

"Me enteré antes de la separación de Luciano y Flor. Me enteré por los nenes. Lu les había contando. Con Luciano tratamos de anticiparlos de aquellas noticias que pueden llegarles", acotó.

Sabrina Rojas también mencionó que los niños llevaban meses sin verse con la actriz y cantante. "Desde hace meses que los chicos no compartía cotidianeidad con Flor", sostuvo.

Por otro lado, el periodista Pablo Layus advirtió: "Vi en algunos portales: 'crece la posibilidad de reconciliación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas'". La respuesta de la ex del galán fue tajante: "No, bueno, no me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente".

Al finalizar, en la entrevista con el ciclo de Flor de la V, Sabrina explicó que una reconciliación con el padre de sus hijos sería imposible porque ella piensa que su vínculo con El Tucu López no está del todo finalizado. "Yo todavía estoy elaborando mi duelo con El Tucu. No cerré las puertas del todo con El Tucu. Me encantaría se pueda dar otra oportunidad", concluyó.

Un detalle en el look de Luciano Castro dejó en evidencia un mensaje para Flor Vigna

Hace pocos días, Flor Vigna anunció que se separó de Luciano Castro tras dos años y medio de relación. La actriz y cantante compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que la ruptura se dio en buenos términos.

“Hace un tiempo ya no estamos juntos. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”, manifestó la intérprete de "Picaflor".

Un cronista de Socios del espectáculo (El Trece) fue al teatro, a la salida de la obra El beso, para intentar tener una declaración del actor. Sin embargo, el actor evitó hablar sobre la separación ante la prensa.

Pese al silencio de Luciano Castro, el notero del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares advirtió un detalle sugestivo en su look. Tras culminar con la función, el artista saludó a los fans que esperaban para saludarlo. En la puerta del teatro se lo vio luciendo una remera con una frase contundente: "No end (Sin final)".

En sus palabras tras la ruptura, Flor Vigna no habló de la posibilidad de una reconciliación. Habrá que esperar para ver si deciden darse una segunda oportunidad o es algo definitivo.