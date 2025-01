Un conductor y un panelista se agarraron a las piñas en un estudio de televisión: el video

Embed

"No es ni arreglado, ni armado. Que yo me haya peleado con Mauro Viale no tiene que ver con algo mediático sino con algo que pasó en el momento”, explicó el periodista.

Luego, remarcó: “Lo que acá pasa es que si una persona no entiende que tengo que ir a un corte y tiene que dejar de hablar, me genera una situación al punto de que tenga que agarrarme a las trompadas cuando había 20 o 25 personas en el estudio”.

Por su parte, más adelante, Baqué habló con De Brito y relató que “fueron dos empujones entre dos personas que se tienen afecto, no entre dos desconocidos”.

La grave acusación de Rodolfo Baqué a Jana Maradona por la muerte de Diego: "Es una caradura"

Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien está imputada en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, fue muy duro con Jana Maradona, a quien acusó de fumar marihuana con el astro días antes de su deceso.

El letrado insistió en que se realice un juicio por jurado contra su defendida, que según su visión es más dinámico, y dio detalles de los últimos días en vida del Diez.

"Siete días antes de su muerte, 18 de noviembre, tenía golpes de sutura en el pariental izquierdo. Se cae, se golpea en la cabeza y no lo llevan a ningún nosocomio a hacer ninguna tomografía ni nada, y consta en las declaraciones de los médicos", indicó Baqué.

"Al otro día, tenía 118 pulsaciones por minuto en reposo Maradona, cuando diez días antes tenía 70. Entonces, Vos decime si no era un paciente que no iba rumbo a la muerte. Por eso digo que a Maradona lo mataron", remarcó el abogado de la ex enfermera de Diego.

rodolfo baque.jpg

Y luego apuntó directamente contra el accionar de Jana Maradona: "Le voy a hablar a Jan Maradona, que acusa a la enfermera y se opuso a que fuera a juicio oral por jurado. Jana es querellante y el día del cumpleaños, el 30, el famoso día de Gimnasia, estaba fumando marihuana con el padre".

"Entonces, ¿de dónde sacó la marihuana el padre? Esto lo declaró ella. Yo tenía información y se lo pregunté. Yo lo que digo está en el expediente. ¿Entonces de dónde sacó la marihuana el padre? Se la dio ella", siguió firme el abogado.

"Es facilitación a título gratuito de droga, ¿Cómo no está investigada Jana? y resulta que la caradura acusa a la enfermera que lo vio una sola vez en su vida", fundamentó Baqué.

"Y yo pedí ir a juicio oral por jurados populares y se opuso esa caradura. La voy a acusar sin duda y voy a hacer una audiencia para que la excluyan de la querella porque ella tiene inhabilidad moral para acusar a alguien si ella contribuyó a la muerte de su padre dándole marihuana", cerró el letrado.