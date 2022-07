Una ex La Voz Argentina quiere estar en Canta Conmigo Ahora

Embed

"¿No tenés contrato con ningún canal?", retrucó el cronista. "No, no tengo nada. Si me llama, voy. Lo quiero un montón a Marcelo y a toda su familia", acotó Stefi, que hace una semana festejó sus 28 años.

El Puma Rodríguez, Cristian Castro, La Bomba Tucumana, Cande Tinelli, El Bahiano y Coti Sorokin son las figuras destacadas del jurado de Canta Conmigo Ahora. Aunque los miembros del jurado ya están definidos, en La Flia no descartan hacer cambios y sumar a figuras invitadas. Stefi podría ser una de ellas.

Alarmante mensaje de Stefi Roitman en las redes

Stefi Roitman compartió un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter que alertó a sus seguidores y dio aún más fuerza al trascendido de crisis de pareja, Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner.

"Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda y vos?", lanzó la rubia desde la virtualidad.

La certera reflexión de Roitman alertó a sus seguidores sobre una posible crisis con Ricky. Desde la virtualidad le consultaron a ella el motivo de su mensaje, aunque no dio mayores explicaciones.