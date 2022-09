Vicente, el hijo de la Negra Vernaci, cumplió 20 años y la locutora mostró fotos inéditas

Vicente es hijo de la Negra y Martín Bonavetti. La pareja comenzó a salir en 1999, estuvieron un par de años juntos, el joven nació en 11 de septiembre de 2002. Pese a estar separados ellos mantienen un gran vínculo.

image.png

Hace unos años, Vernaci contó que su hijo se Googleo y se sorprendió al leer que decían que era hijo de Luciano Castro, ex de la locutora. "Chicos, no confíen en nada de lo que ven en Internet, porque no es verdad. Mi hijo de chico se buscó y decía que era hijo de Luciano Castro”, contó en una entrevista con Paulina Cocina.

“Él me dijo ‘mamá, lo adoro a Luciano, pero ¿papá qué onda?’. Y yo ahí le dije 'No, vos no le creas a internet, vos creele a mamá lo que te dice y a tu papá que te ama”, cerró.

negra.jpg

Tremendo cruce de Ángel de Brito con la Negra Vernaci: "30 años insultando gente en un micrófono"

La Negra Vernaci tuvo el sábado en Sobredosis de TV como invitada a Julia Mengolini, con quien Ángel de Brito está molesto por no querer darle una nota a LAM e insultar contra el periodista y sus compañeras.

“Y Vernaci hablando de la violencia de los noteros. Ja, ja, ja”, arrojó De Brito en Twitter sobre las picantes opiniones de la locutora, quien también tuvo un choque con Yanina Latorre en el ciclo de América.

“La que se la pasó 30 años insultando gente en un micrófono y maltratando a sus compañeros de radio. ¿Qué les pudrió el cerebro?”, añadió el periodista en la red social sobre Elizabeth.

Y horas después, la Negra salió al cruce. Sin querer entrar en un ida y vuelta con De Brito, la conductora comentó con ironía: “¡Domingo! Relajá, bebé”.