Wanda Nara fue convocada para Gran Hermano 2022 y generó polémica entre los ex participantes

"Tengo algo chiquitito para hacer en Gran Hermano, pero no como panelista", comentó la botinera en un vivo en Instagram, al ser consultada por PrimiciasYa sobre su incorporación al reality.

Este viernes, en Intrusos (América TV) hablaron con diferentes ex participantes del programa, que opinaron sin filtro sobre el rol de Wanda.

“Wanda me parece un espectáculo. Ahora, me parece a mí, digo yo, que estar en todos los programas, no sé... No lo entiendo, no lo comprendo, pero está buenísimo", afirmó Cristian U. Y agregó: "Todos las quieren tener, así que el que la tenga, felicitaciones, debe garpar y la mina es muy inteligente, es re pilla”.

Jésica Gómez, popularmente conocida como Osito, también opinó de la incorporación de Wanda a GH: “¿De verdad? Pero ¿qué le pasa a esta señora? Está copando todos los medios. Igual es un poco de envidia… La felicito, porque no hay un día que no se hable de ella. Si hay alguien que aprendió de la televisión y de los medios es Wanda”.

Por último, Diego Leonardi, ganador de Gran Hermano Famosos, sentenció: "No sé qué puede aportar Wanda Nara pero debe ser importante si la convocaron”.

Santiago del Moro

La firme decisión de Wanda Nara, en medio del enfrentamiento con Mauro Icardi

El rumbo de la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara cambió para siempre luego del vivo que el jugador hizo en su cuenta de Instagram, donde se despachó en contra de la botinera.

"Estoy harto de las mentiras, de los inventos. Wanda pide la separación hace un año y nunca lo hace. Siempre hay un chantaje, una amenaza, algo, y nunca nos separamos", afirmó el futbolista.

Este viernes en Es por ahí (América TV), Guido Záffora pasó un audio de la rubia, en el cual explica que tiene previsto viajar la semana próxima a Turquía para reencontrarse con el jugador y sus hijos.

"Los días que me quedé estaban pautados. Yo vine sabiendo que me iba a quedar 30 días y que iba a venir. Tengo un vuelo para volver", dice la botinera en dicho mensaje.

Wanda también le menciona a Guido que tendrá que repartir sus días entre Buenos Aires y Turquía porque debe cumplir con compromisos laborales: "Tengo contratos ya firmados".

Por último, Guido indicó que la rubia le mencionó que cuando llegue a Estambul no se hospedará en la casa donde vive Icardi sino que irá a un hotel.