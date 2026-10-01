Jimena Barón y la noticia más linda: anunció al nuevo integrante de la familia con un emotivo video

"Empezas a grabar una serie con perritos", explicaba el contexto de su decisión Jimena Barón mientras el posteo se llenó de comentarios a pura felicitaciones por su decisión y la llegada del nuevo integrante a la familia que se suma al clan formado por sus hijos Momo, el pequeño Arturo y Matías Palleiro, su pareja.

Jimena Barón comenzó a grabar la serie El amor es otra cosa para Netflix junto a Vetrano y Muriel Santa Ana. En el medio de la complicidad de las grabaciones, la actriz y cantante dio marcha atrás en su idea inicial de no adoptar perros y el amor fue más fuerte para sumar a la mascota en su casa y que forme parte de su familia.

Por qué Jimena Barón no vuelve a Es mi sueño

En Sálvese Quien Pueda (América Tv) revelaron los motivos de la renuncia de Jimena Barón al programa de Guido Kaczka en las noches de El Trece, Es mi sueño.

La actriz y cantante se encuentra concentrada a las grabaciones de una serie para Netflix donde comparte elenco con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana.

Precisamente, ante ese trabajo, los horarios del rodaje se superpusieron con los del reality musical y terminaron complicando su continuidad en el ciclo.

Pero el dato que más llamó la atención fue que Jimena Barón no habría pedido a la producción que aguardara su regreso para volver a ocupar su silla una vez finalizadas las grabaciones de la ficción.

Según contó Majo Martino, la artista directamente comunicó su salida definitiva de Es mi sueño. Con su sorpresiva salida, la producción tuvo que buscar rápidamente una reemplazante y encontró a una cara conocida del programa: Ángela Leiva, quien ya había formado parte del jurado durante la primera temporada y fue convocada nuevamente para ocupar ese lugar.