Juana Repetto mostró las consecuencias que dejó el temporal en su casa

"Buen día comunidad", escribió -con ironía- la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech en dicho posteo. Al parecer, no hubo mayores complicaciones en la propiedad, más allá de la filtración en el ventana que da al parque.

La actriz subió una imagen de un sector de su casa, donde tuvo que colocar varios trapos en el piso para absorber el agua que ingresaba descontroladamente. "¿Ustedes bien?", manifestó, asombrada con lo que estaba ocurriendo.

Juana Repetto explotó de ira porque contrató a una persona y le falló

Meses atrás, en un posteo en sus historia de Instagram, Juana Repetto publicó un furioso descargo. La actriz contó que contrató a una persona para un arreglo en su casa, peor le falló.

En la publicación, la hija de Reina Recch y Nicolás Repetto compartió la charla que tuvo con esa persona el día anterior al que habían acordado para realizar un trabajo en la pileta.

"Esto fue anoche, adivinen si me falló", escribió Juana y mostró lo que coordinó con ese sujeto. "Claudio, te espero mañana, porfis. No me falles, ya está el agua perfecta. Solo falta el barre fondo", le dice la actriz en dicha conversación. Del otro lado, el hombre le responde con un pulgar para arriba.

Finamente, la hija de Reina Reech reveló que Claudio nunca pasó por su casa y el arreglo en la pileta quedó inconcluso. "Toda la mañana cantando ‘estrenamos pile, estrenamos pile’. Me corre ira por las venas, IRA”, remató.