Catherine Fulop tendrá que operarse tras la dura caída en el show de Erreway: "Dolor insoportable"

"Como yo entreno no quiero vivir así porque perdes movilidad y fuerza, además tengo que cargar a mi nieta", dijo haciendo referencia al embarazo de Oriana Sabatini y el nacimiento del bebé que se espera para marzo.

Fulop precisó que al momento del golpe no sintió tanto dolor y que a los pocos días ya tenía un viaje programado a Japón. Al regresar al país, ahí ya el malestar físico continuaba de manera persistente y debió consultar al médico.

"La adrenalina no me dejó sentir lo fuerte que había sido. Tengo el umbral del dolor alto. A los días me iba a Japón y todos esos movimientos de las valijas y todo me fueron empeorando el brazo y me dolía, no tenía fuerza", indicó.

Y explicó: "Cuando llegué a Buenos Aires ya era insoportable (el dolor) y decidí hacerme los estudios. El 27 de noviembre se está programando la operación ya que tiene que pasar cinco semanas para que se desinflame. Igual sigo entrenando".

"Fue un descuido mío la caída. Me habían advertido y había visto el escalón lo que pasa es que soy bastante atolondrada, me caí de distraida", concluyó Catherine Fulop sobre su accidente.

Catherine Fulop reveló los miedos de Oriana Sabatini durante el embarazo

Catherine Fulop habló en LAM (América Tv) sobre los miedos que siente su hija Oriana Sabatini durante el embarazo a la espera del parto de la niña que espera con Paulo Dybala.

"Hay algo que me dijo Ori que me quedó dando vueltas y quiero saber qué te pasa a vos con eso. Ella decía algo así como que ahora se sentía responsable, que ya no era una nena que estaba de novia o recién casada con su pareja, se daba cuenta de que le estaba cambiando la vida realmente", señaló la actriz en charla con Ángel de Brito y las angelitas.

"Sus miedos, sus inseguridades.Esto de que a veces ella no puede con ella misma. Creo que esto la va a hacer madurar en ese sentido,más allá de que yo siento que ella es super madura. Mis dos hijas están bien plantadas, pero siento que esto la va a ayudar hasta con sus trastornos", continuó.

Y remarcó sobre esta situación: "No le queda otra, porque ahora hay una vida que va a depender de ella. De hecho, ella me decía: 'Mamá, yo hasta que no sienta que pueda asumir esta responsabilidad, no lo voy a hacer porque a veces no puedo ni con mi propia vida, ni con mi propia existencia'".

"Ahora que le salió la pancita es un momento en el que ella se siente bien porque dice: 'Bueno, es una pancita de embarazada'", expresó Catherine Fulop sobre cómo vive Oriana Sabatini el proceso del embarazo y los lógicos cambios físicos que vive.