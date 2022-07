Por qué Telefe canceló la emisión de La Voz Argentina del miércoles 6 de julio

Fugitiva.jpg Fugitiva, la novela turca que reemplazó anoche a La Voz Argentina 2022 en la pantalla de Telefe.

Sucede que ante la disputa del partido de fútbol de vuelta entre River Plate y Vélez Sarfield por los octavos de final de la Copa Libertadores, que igualaron en 0 si bien el fortín tenía 1 gol a favor del partido de ida, la dirección de Telefe decidió guardar La Voz Argentina 2022 para protegerlo de una posible baja en el rating afectando así a su promedio general.

Es por eso que recién en la noche de este jueves 7 de julio el talent show conducido por Marley volverá a estar en pantalla con una nueva edición de la audiciones a ciegas, quizás la etapa que más expectativas genera en la audiencia a medida que se van conociendo los participantes que formarán los equipos para competir por consagrarse como la gran voz argentina.

Voz-Argentina.jpg La Voz Argentina 2022 puede verse en la pantalla de Telefe de lunes a jueves y los domingos a las 22 hs.

La Voz Argentina 2022: La emoción de Marley al entrevistar a Esteban Bullrich que acompañó a su hija Margarita

Como todas las noches, La Voz Argentina 2022 (Telefe) sorprende con las distintas historias de vida de quienes se presentan con el sueño que triunfar en el mundo de la música. Pero la de Margarita Bullrich conmovió por demás, ya que se trata de la hija del ex Senador Esteban Bullrich, quien debió retirarse del mundo de la política ante el avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece desde hace algún tiempo no muy lejano.

bullrich llorando 2.jpg La familia Bullrich junto a Margarita, que se presentó en La Voz Argentina 2022.

Y Marley, conductor del reality, si bien está más que acostumbrado a este tipo de entrevistas sumamente sensibles ésta vez no pudo contener la emoción al escuchar las palabras del ex senador desde su computadora con la que se comunica al expresar. "Canto muy mal, pero tenía la memoria de mi infancia que había un piano en casa y nunca aprendí a tocarlo. Cuando sea padre voy a promover la música en mis hijos. Margarita fue la que más mostró la veta musical. Así cantamos (canciones de) Jorge Drexler y hacíamos dúos", dijo en un primer momento Bullrich.

Pero luego cuando el conductor de La Voz Argentina 2022 le preguntó al papá de Margarita "Qué se siente acompañar a tu hija en este momento de tu vida?", Esteban Bullrich volvió a usar su computadora para asegurar "Siento mucho orgullo, mucha emoción. Estoy feliz porque veo a mi hija haciendo algo que la apasiona siguiendo su corazón. Creo que un padre no puede tener sueño más pleno", momento en que no sólo el ex Ministro de educación porteño rompió en llanto, ya que Marley se vio sobrepasado emocionalmente y se quebró también.

marley 2.jpg La emoción de Marley al entrevistar al ex senador Esteban Bullrich en La Voz Argentina 2022 que acompañó a concursar a su hija Margarita.

"Nos emociona a todos escucharlo porque es muy difícil... Nos emociona también que vos acompañes a tu hija en este momento", balbuceó Alejandro Wiebre intentando contener el llanto. "Me emocioné yo también... es difícil en este momento ver el esfuerzo y la emoción de él también. Lo que vos estás viviendo, de alguna manera inspira a un montón de gente que también está viviendo esta enfermedad o cualquier otra enfermedad degenerativa y (ver) que se puede salir adelante y acompañar a la familia y a tu hija con tanto amor en este momento".

Allí Luz, hermana de Margarita, intervino afirmando que en su familia "Hay alegría en medio del dolor (porque) no estamos hechos para sufrir...", mientras que mamá María Eugenia cerró la emocionante charla asegurando que "la vida son momentos. Este es un lindo momento y estamos acá y la vida es hoy... estamos acá".