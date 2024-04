Sabrina Rojas reveló cómo fue y cuánto duró la charla sanadora con Flor Vigna sobre Luciano Castro

“No sé si empezar a decir quién llamó primero”, se sinceró en un primer momento para luego revelar que la charla “empezó picante”, si bien aseguró que lograron entenderse tras “una hora y media” de charla con el sincero objetivo de “sanar” la situación.

Y si bien evitó entrar en detalles que sólo les competen a ellas, Sabrina Rojas confió sobre su postura frente a Flor Vigna. “Yo le tuve que explicar el por qué de un montón de cosas, ella me explicó el porqué de otras que tal vez no me cerraban a mí y logramos entendernos”, concluyó.

Embed

Sabrina Rojas y Flor Vigna dieron detalles de la charla privada que tuvieron tras el enfrentamiento: "Cerrar un capítulo"

Después de casi dos semanas de picantes chicanas entre Sabrina Rojas y Flor Vigna, luego de que ésta última asegurase que la actriz y ex esposa de Luciano Castro había sido la causante de su separación justamente del actor, las chicas hicieron las paces y dejaron atrás la declara guerra entre ambas.

Flor Vigna y Sabrina Rojas.jpeg

Así, la semana pasada desde sus Instagram Stories, tanto Sabrina como Flor compartieron un mensaje aclaratorio a modo de comunicado para dar por finalizada toda pelea. Rojas fue quien dio el primer paso. "Paso por acá para contarles que con Flor tuvimos la posibilidad de poder tener una charla sanadora donde nos escuchamos, nos entendimos y comprendimos, y así pudimos pedirnos disculpas con cosas que consideramos podía haber lastimado a la otra", comenzó explicando.

Al tiempo que concluyó: "Quien lo entienda bienvenido sea y quien no, solo decirle que escuchar al otro trae calma, es salud. Así que puedo decir que gracias a que dos mujeres eligieron escucharse, pudieron cerrar un capítulo de manera adulta y amorosa. Gracias por eso Flor y nos deseo lo mejor a las dos".

Sabrina Rojas - Storie charla con Vigna.jpeg

Tras unos pocos minutos, Flor Vigna emitió un comunicado similar donde confirmó que estuvieron "hablando mucho" con Sabrina. "Hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba. De saber ver que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra...", aclaró de entrada.

"Le pusimos lo mejor de nosotras. Nos escuchamos. Decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos, entendiéndonos y aprendiendo de la situación", agregó visiblemente sensibilizada.

Al tiempo que concluyó, admitiendo que "Muchas veces uno habla desde el dolor y lo rotos que estamos, por eso además de hablar en privado con Sabri quisimos compartirles esta parte del proceso donde con mucho amor nos entendimos".