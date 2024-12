Una vecina de Wanda Nara reveló escandalosos detalles de la fiesta de cumpleaños: "Como conejos"

Luego, contó: “Maru Botana le puso todo. Se ve que el dulce le pega como a nadie, la rompió. Una invitada de lujo. Donato de Santis también, se sacó todo y se metió a la pileta”.

También relató que "los polistas hacían los pasitos de cumbia, venían de un triunfo". Y sobre la abogada de la rubia, Ana Rosenfeld, aseguró: “Estaba tranquila e impoluta”

Por último, detalló sobre el vínculo entre Wanda y Elián Valenzuela: "Vi dos personas que estaban calientes. Conejos. Dos conejos, felices".

El firme comentario que le hizo Wanda Nara al abogado de la China Suárez

En los últimos días recrudeció el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez después de las explosivas declaraciones de la mediática contra la actriz en el programa de Susana Giménez donde la acusó de meterse en su matrimonio con Mauro Icardi.

En charla con Intrusos, América TV, el abogado de la China Suárez, Agustín Rodríguez, contó detalles de la medida que implementó en la Justicia contra Wanda por las declaraciones sobre su clienta.

"Iniciamos una medida cautelar tratando que la Justicia ponga un freno a esta situación de filtración de chats, videos, audios privados. Tuvimos buena recepción y se sacó la medida cautelar el viernes a última hora", precisó el letrado.

"Le impide a Wanda Nara u otra persona difundir todo lo que tenga que ver con María Eugenia Suárez", aclaró sobre la medida de la Justicia.

El abogado contó cuándo charló directamente con Wanda: "Me llamó el domingo antes que saliera el programa de Susana Giménez a raíz de una charla que había tenido con Ana Rosenfeld (abogada de Wanda). Fue una charla cordial, me contó su situación, la escuché y nada más. Después no hablé nunca más".

"Soy abogado de Eugenia hace más de tres años. En esta situación se había sentido afectada por los dichos en el programa de Susana Giménez y dichos que consideraba falsos de la señora Nara", remarcó.

Y puntualizó sobre lo que más afectó a Suárez de los dichos de Nara: "En especial con lo que tenía ver con lo que había ocurrido dentro y que se habían ido juntos a Santa Bárbara, que Icardi no habría ido en un estado adecuado a la pericial después de haber estado con Eugenia, todas falsedades que le dolieron y le afectan".