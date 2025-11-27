Úrsula Corberó posó embarazada en Buenos Aires y un detalle desató otra vez la intriga: ¿nena o varón?

Pero el detalle que desató una catarata de teorías y supuestas conclusiones tiene que ver con el color celeste del calzado en cuestión, lo que hizo que una infinidad de usuarios infiriesen que no era más que una pista para anunciar que el sexo del bebé que espera junto al Chino Darín.

No obstante, hasta el momento no hubo ninguna confirmación por parte de los futuros padres, quienes vienen manteniendo en la más absoluta de las intimidades todas las novedades del futuro integrante de la familia. Incluso así lo hace saber Ricardo Darín padre cada vez que le consultan sobre su nieto en camino.

IG Úrsula Corberó embarazada 2

Por qué Úrsula Corberó enfureció con un vecino en Buenos Aires

Úrsula Corberó atraviesa uno de los capítulos más emocionantes de su vida desde que, a comienzos de septiembre, confirmó públicamente que está esperando su primer hijo junto al Chino Darín, con quien sostiene una sólida relación de más de nueve años. Sin embargo, en medio de la alegría por la llegada del bebé, un inesperado conflicto estalló alrededor de la actriz española.

En los últimos días comenzó a circular un video que desató polémica y generó un profundo malestar en Corberó. En las imágenes, se la veía distendida en un restaurante, compartiendo una salida con amigos. Pero el verdadero problema no pasó por la situación en sí, sino por el hecho de que el material se grabó sin su consentimiento y fue difundido en redes sociales sin que ella lo supiera.

El detalle que encendió aún más su enojo es que, según trascendió, el lugar donde fue registrada no sería un local gastronómico común, sino un espacio privado ubicado dentro del edificio en el que vive. Esa particularidad habría incrementado su indignación, ya que la grabación habría sido realizada por un vecino, en un ámbito en el que ella entendía que tenía garantizada su privacidad.

Embed

De acuerdo con lo que reveló Santiago Sposato en A la tarde (América TV), la actriz se encontraba pasando un rato agradable en compañía de amigos cuando alguien decidió filmarla a escondidas. Luego, ese video terminó viralizado, lo que terminó por encender su furia. El periodista contó: "La famosa que estaba en el restaurante del edificio y la grabaron y cuando subieron ese video estalló y pidió la cabeza del vecino es la actriz internacional Úrsula Corberó, que está indignada porque estaba comiendo tranquila en el restaurante de donde vive y alguien la grabó y lo subió a las redes".

Sposato también profundizó en el motivo de la molestia, al remarcar que incluso un reconocido portal replicó ese contenido creyendo que se trataba de una salida más. "Además uno de los portales más importantes de este país subió el video que encontró en las redes con total inocencia como un ‘Úrsula Corberó disfrutando en un restaurante con amigos’ y no, estaba en un restaurante cualquiera con amigos, estaba en un restaurante privado de su edificio", agregó.

La situación puso en debate, una vez más, los límites de la exposición pública y el respeto a la intimidad, incluso para figuras con una presencia constante en medios y redes.