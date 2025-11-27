Úrsula Corberó posó embarazada en Buenos Aires y un detalle desató otra vez la intriga: ¿nena o varón?
Instalada en Buenos Aires, la actriz española Úrsula Corberó compartió nuevas postales de su pancita mientras atraviesa su primer embarazo, pero una imagen en particular generó todo tipo de teorías. Mirá.
Úrsula Corberó vive uno de los momentos más plenos que cualquier mujer puede experimentar: su primer embarazo, fruto de su relación con Ricardo Chino Darín. Así, la actriz española se encuentra por estos días instalada en Buenos Aires acompañando a su pareja y lejos de cultivar un bajo perfil, no dudó en compartir con sus casi 20 millones de seguidores toda la intimidad del avance de su gestación.
Tal como lo viene haciendo desde que anunció la feliz noticia, la actriz catalana sorprendió en las últimas horas compartiendo algunas postales en sus Instagram Stories que generaron tanta ternura como curiosidad e intriga por parte de sus followers.
De esta manera, en una de las fotografías se la puede ver a Úrsula tomándose una selfie adentro de un ascensor con su característico estilo fashion: minifalda negra y remerita básica blanco, dejando la pancita al descubierto que resulta imposible ocultar.
Asimismo, acto seguido sumó otra fotografía que causó un enorme revuelo. Ocurre que en la postal se ve un primer plano su mano, sentada adentro de su auto en el asiento del acompañante, sosteniendo un par de diminutos escarpines.
Pero el detalle que desató una catarata de teorías y supuestas conclusiones tiene que ver con el color celeste del calzado en cuestión, lo que hizo que una infinidad de usuarios infiriesen que no era más que una pista para anunciar que el sexo del bebé que espera junto al Chino Darín.
No obstante, hasta el momento no hubo ninguna confirmación por parte de los futuros padres, quienes vienen manteniendo en la más absoluta de las intimidades todas las novedades del futuro integrante de la familia. Incluso así lo hace saber Ricardo Darín padre cada vez que le consultan sobre su nieto en camino.
Por qué Úrsula Corberó enfureció con un vecino en Buenos Aires
Úrsula Corberó atraviesa uno de los capítulos más emocionantes de su vida desde que, a comienzos de septiembre, confirmó públicamente que está esperando su primer hijo junto al Chino Darín, con quien sostiene una sólida relación de más de nueve años. Sin embargo, en medio de la alegría por la llegada del bebé, un inesperado conflicto estalló alrededor de la actriz española.
En los últimos días comenzó a circular un video que desató polémica y generó un profundo malestar en Corberó. En las imágenes, se la veía distendida en un restaurante, compartiendo una salida con amigos. Pero el verdadero problema no pasó por la situación en sí, sino por el hecho de que el material se grabó sin su consentimiento y fue difundido en redes sociales sin que ella lo supiera.
El detalle que encendió aún más su enojo es que, según trascendió, el lugar donde fue registrada no sería un local gastronómico común, sino un espacio privado ubicado dentro del edificio en el que vive. Esa particularidad habría incrementado su indignación, ya que la grabación habría sido realizada por un vecino, en un ámbito en el que ella entendía que tenía garantizada su privacidad.
De acuerdo con lo que reveló Santiago Sposato en A la tarde (América TV), la actriz se encontraba pasando un rato agradable en compañía de amigos cuando alguien decidió filmarla a escondidas. Luego, ese video terminó viralizado, lo que terminó por encender su furia. El periodista contó: "La famosa que estaba en el restaurante del edificio y la grabaron y cuando subieron ese video estalló y pidió la cabeza del vecino es la actriz internacional Úrsula Corberó, que está indignada porque estaba comiendo tranquila en el restaurante de donde vive y alguien la grabó y lo subió a las redes".
Sposato también profundizó en el motivo de la molestia, al remarcar que incluso un reconocido portal replicó ese contenido creyendo que se trataba de una salida más. "Además uno de los portales más importantes de este país subió el video que encontró en las redes con total inocencia como un ‘Úrsula Corberó disfrutando en un restaurante con amigos’ y no, estaba en un restaurante cualquiera con amigos, estaba en un restaurante privado de su edificio", agregó.
La situación puso en debate, una vez más, los límites de la exposición pública y el respeto a la intimidad, incluso para figuras con una presencia constante en medios y redes.