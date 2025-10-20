El tremendo mensaje de Luciana Salazar en el día de la madre que apunta con todo contra Martin Redrado.

image

El descargo continuó con la misma intensidad. En otro tramo escribió: "Sólo nosotras sabemos el dolor que sufrimos cada día y aún así nos levantamos para seguir adelante, para no decaer, porque sabemos que nuestros hijos nos necesitan enteras y afrontamos las responsabilidades que tendrían que asumir otros. Admiración absoluta a nosotras y a seguir luchando por lo que le corresponde a nuestros hijos". De esa forma, reafirmó su postura y destacó el rol de las madres que enfrentan la crianza sin acompañamiento.

Más allá del enojo y el cansancio que asoman en sus palabras, también hubo lugar para un mensaje íntimo dedicado a Matilda. En ese texto escribió: "Hija, fue tan deseado que vengas a este mundo que todo el dolor que tuve y tengo que vivir, Dios me lo recontra compensó con lo que sos. Mi gran orgullo. Sos la luz que vino a encandilar la oscuridad. Sos una niña de alma pura, alegre y llena de amor. Siempre voy a estar para protegerte de todo. En vos veo reflejado el buen trabajo que estamos haciendo juntas. Te amo eternamente". Con ese cierre, dejó claro que, a pesar del conflicto, el amor por su hija sigue siendo su motor principal.

¿Qué dijo Luciana Salazar del crimen de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez?

Ya pasaron varios días desde que se conoció el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes que estaban desaparecidas en La Matanza. La confirmación del triple crimen sacudió al país y generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre figuras del espectáculo, que expresaron dolor, bronca y preocupación por la violencia extrema.

Una de las voces más contundentes fue la de Luciana Salazar, quien utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su indignación frente al femicidio que se investiga en Florencio Varela. Impactada por los detalles del caso, publicó un mensaje cargado de bronca y desesperación.

"Tres mujeres descuartizadas!!!! Si hay que gritarloooo... ¡¡¡3 mujeres descuartizadas!!!! Escúchenlo jueces y políticos de todos los partidos. ¿A dónde vamos como sociedad?", escribió la ex vedette, apelando directamente a las autoridades y reflejando el sentimiento de horror que se extendió en la opinión pública desde que se conocieron los hechos.