El tremendo mensaje de Luciana Salazar en el día de la madre que apunta con todo contra Martin Redrado

Luciana Salazar publicó un fuerte mensaje por el día de la madre y aprovechó para tirarle un palito a su ex, Martín Redrado.

20 oct 2025, 08:00
Desde hace años, Luciana Salazar y Martín Redrado están enfrentados en una batalla judicial vinculada a la manutención de Matilda. Según la modelo, el economista se habría comprometido a hacerse cargo económicamente de la niña hasta su mayoría de edad, pero dejó de cumplir con ese acuerdo. A partir de esa ruptura comenzó un conflicto que nunca se detuvo y que continúa vigente en los tribunales, con presentaciones legales y reclamos que exigen que se respete lo pactado.

El reclamo de Luciana se sostiene desde hace más de tres años, período en el que Redrado, según ella, no depositó la cuota acordada. En todo este tiempo, se acumularon denuncias cruzadas y acusaciones públicas que profundizaron la tensión y aumentaron la indignación de la modelo. Cada instancia judicial estuvo acompañada por declaraciones mediáticas y momentos de alta exposición, lo que convirtió el tema en una disputa conocida y seguida por gran parte del público.

En medio de ese escenario llegó un nuevo Día de la Madre, una fecha que para Luciana está cargada de sentimientos contrapuestos. Por un lado, la alegría de compartir el día con Matilda, y por el otro, recuerdos y situaciones que considera injustas y que le generan dolor. Esa mezcla de emociones se reflejó claramente en lo que decidió escribir en sus redes sociales para expresar cómo vive esta etapa de su vida.

En uno de sus mensajes publicó: "Feliz día para todas las madres, pero por sobre todo, le mando un abrazo enorme a todas las que sufrimos violencia, de parte de hombres abandónicos, cobardes, sin escrúpulos, violentos y carentes de responsabilidades". Con esas palabras dejó en claro que no solo hablaba de su propia experiencia, sino también de la de muchas mujeres que atraviesan situaciones similares.

El descargo continuó con la misma intensidad. En otro tramo escribió: "Sólo nosotras sabemos el dolor que sufrimos cada día y aún así nos levantamos para seguir adelante, para no decaer, porque sabemos que nuestros hijos nos necesitan enteras y afrontamos las responsabilidades que tendrían que asumir otros. Admiración absoluta a nosotras y a seguir luchando por lo que le corresponde a nuestros hijos". De esa forma, reafirmó su postura y destacó el rol de las madres que enfrentan la crianza sin acompañamiento.

Más allá del enojo y el cansancio que asoman en sus palabras, también hubo lugar para un mensaje íntimo dedicado a Matilda. En ese texto escribió: "Hija, fue tan deseado que vengas a este mundo que todo el dolor que tuve y tengo que vivir, Dios me lo recontra compensó con lo que sos. Mi gran orgullo. Sos la luz que vino a encandilar la oscuridad. Sos una niña de alma pura, alegre y llena de amor. Siempre voy a estar para protegerte de todo. En vos veo reflejado el buen trabajo que estamos haciendo juntas. Te amo eternamente". Con ese cierre, dejó claro que, a pesar del conflicto, el amor por su hija sigue siendo su motor principal.

¿Qué dijo Luciana Salazar del crimen de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez?

Ya pasaron varios días desde que se conoció el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes que estaban desaparecidas en La Matanza. La confirmación del triple crimen sacudió al país y generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre figuras del espectáculo, que expresaron dolor, bronca y preocupación por la violencia extrema.

Una de las voces más contundentes fue la de Luciana Salazar, quien utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su indignación frente al femicidio que se investiga en Florencio Varela. Impactada por los detalles del caso, publicó un mensaje cargado de bronca y desesperación.

"Tres mujeres descuartizadas!!!! Si hay que gritarloooo... ¡¡¡3 mujeres descuartizadas!!!! Escúchenlo jueces y políticos de todos los partidos. ¿A dónde vamos como sociedad?", escribió la ex vedette, apelando directamente a las autoridades y reflejando el sentimiento de horror que se extendió en la opinión pública desde que se conocieron los hechos.

