Gran Hermano adelantó su regreso y confirmaron la fecha de estreno: "Edición salvaje"

"Comenzará, y lo tengo confirmado por tres fuentes, los primeros días de diciembre de este año. Ya va a estar al aire en la pantalla de Telefe, un clásico que ya esté en diciembre", sostuvo a continuación.

Además, se refirió a la conducción y confirmó que Santiago del Moro se mantendrá al frente del reality. "Edición salvaje, así lo venden", afirmó.

"No va a durar siete meses, me dicen que la última experiencia fue muy largo y muy complicado. Y, podría haber uno que otro famosito en el casting. Va a tener aire al término de Bake Off Famosos", sumó.

Y concluyó: "Todavía no convocaron a los castings presenciales, en 10 o 15 días los van a empezar a citar porque es todo medio express".

El complicado momento que vive Mauro Dalessio tras su paso por Gran Hermano: "A mí me mata"

No a todos los ex participantes de un reality se les hace fácil sobrellevar la exposición y recientemente Mauro Dalessio, de la última edición de Gran Hermano, habló de la crisis que estaba atravesando luego de haber terminado el programa.

A través de su cuenta de Instagram, el joven oriundo de Villa Urquiza abrió la cajita de preguntas y respuestas y contestó una consulta de una seguidora que quería saber qué hacía todos los días.

"Es una pregunta muy buena porque creo que muchos de los de Gran Hermano estamos en esa de '¿y ahora qué, que terminó?'. Yo voy a hablar, obviamente, de mi punto de vista y el resto la verdad me importa poquísimo. Hoy en día, la realidad es que tengo mucho tiempo muerto. Hay días que no sé que hacer si no tengo notas o publicidades", reveló el joven en un video.

Y agregó: "Por eso, le quiero meter al stream y me estoy instruyendo en eso. Quiero hacer varias cosas, es difícil y es de a poco. Soy muy ansioso y quiero hacer todo ya y sé que en dos meses es imposible. Encima, no tengo conocimientos de nada y lo único que sé hacer es hablar así, con vos que estás del otro lado".

"La realidad es que tengo mucho tiempo muerto y todos los días son diferentes. Hay veces que salen cosas de la nada, hacer esto o lo otro, y no es como antes que era oficina, gimnasio y facultad. Ahora son todos los días diferentes y al tener mucho tiempo muerto, eso a mí me mata", concluyó Mauro.