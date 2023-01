L-Gante y Tamara Báez, cada vez más juntos: ¡salidita nocturna y paseo sin Jamaica! 

Embed

Recordemos que al finalizar el año pasado, Tamara también hizo público el acercamiento con L-Gante tras una cruda guerra mediática que tuvo de todo.

Así, pasados los festejos Tamara Báez se hizo eco de algunas postales desde sus historias de Instagram, donde los ve disfrutando de las primeras horas de este 2023 junto a L-Gante, sonrientes, distendidos y muy cerquita uno del otro.

En tanto, luego compartió el sugestivo comentario de una seguidora: "Si Tami Báez se amigó con el ex, por qué yo no...". Pero al posteo le sumó un comentario que despierta nuevos rumores de reconciliación, porque Báez no dudó en responder "¡Claro!", con buena onda y mostrándose sentados juntos compartiendo la misma silla.

El cantante se encuentra en la zona de la Costa Atlántica de gira. Estuvo en Sierra de los Padres, en Mar del Plata y el fin de semana tocó en Mar del Tuyú.

lgante y tamara báez juntos año nuevo - reconciliación.jpg

Wanda Nara y L-Gante nuevamente coqueteando frente a todos: "Me quedé"

Hace apenas unos días Wanda Nara sorprendió al mundo con un drástico cambio de look, dejando atrás el rubio platinado que ya era su sello personal para probar con un castaño en tonos que van del caramelo al miel.

Claro que inmediatamente surgieron las comparaciones con la China Suárez, la razón de su fracaso matrimonial con Mauro Icardi. Pero claro que a ella poco le importó, por lo que siguió adelante con sus posteos diarios mostrando su ostentosa vida.

Y resulta que en su última publicación de unas horas atrás, la mayor de las Nara decidió intentar retomar el contacto con L-Gante a través de una más directa que indirecta, que el cantante de cumbia respondió en cuestión de segundos y ella fue por más y lo avanzó frente a sus más de 15 millones de seguidores de Instagram.