La extraña foto de Mica Viciconte con su hijo Luca en la que aparece una presencia

Muchos afirmaron que se trataba de una presencia, que algo paranormal estaba sucediendo en ese jardín de la casa del country de zona norte en la que vive la ex Combate y el ex deportista de Vélez Sarsfield.

“Quien es la nena que aparece reflejada en los anteojos??”, le preguntaron a Mica, mientras que otro seguidor se animó a responder: “Una de las hermanas, la más chica”. Mica aún no aclaró nunca si se trata de la nena más chicas que tiene Cubero con Nicole Neumann.

Mica Viciconte.jpg

La explosiva confesión de Mica Viciconte: "Se prendió fuego y listo"

Hace unos días, Mica Viciconte generó mucha polémica al confesarle a sus compañeros de Ariel en su Salsa que el día de la madre no significaba una jornada especial para ella, sino simplemente un día más en su vida.

Bueno pues ahora la influencer, fiel a su estilo frío y sin pelos en la lengua, fue por más en el programa de las mañanas de Telefe. Pasado ya, entonces, su particular primer día de la madre Mica ahora charló con Ariel Rodríguez Palacios y el resto del equipo sobre la crianza de su hijo, Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero.

Allí salió el tema de los recuerdos de infancia que muchos suelen tener cuidadosamente guardados, como el más preciado de los tesoros. Tal fue el caso de su compañero Nico Peralta, que aseguró: "Tengo de toda mi vida: cartas de la adolescencia, tarjetitas de los cumpleaños, boletines del colegio, el cordón umbilical, los dientes del Ratón Pérez. Tengo todo guardado".

Ese fue el disparador para que, sorprendida ante tal comentario, Mica Viciconte revelara que una vez prendió fuego todos los objetos y recuerdos físicos que la conectaban con su infancia. "Dale, ¿vos tenés todo eso? No, yo no tengo nada. Eso lo puse cuando hacía frío en el hogar y no quedó nada. Se prendió fuego y listo. Hay cosas que todo bien, ¿pero cuánto vas a guardar?", disparó sin vueltas.

"No tengo nada y no tengo problema en decirlo. Mi mamá tiró todo y yo lo guardo acá, en mi corazón. ¡Pero quemé todo! Solo hay algunas fotos en una caja que tiene mi mamá y nada más", concluyó despreocupada.