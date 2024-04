Sabrina Rojas incineró a Nicole Neumann al recordar cómo la cubrió cuando le fue infiel a una de sus parejas

“Yo trabajaba con Nicole cuando ella se estaba separando de Nacho y estaba conociendo a Cubero. Yo le hacía el aguante para que se puedan ver. Salíamos en grupo”, reveló Sabrina Rojas en el ciclo de Ángel de Brito, quien señaló: “Les hacías de pantalla".

Sabrina Rojas sobre Nicole Neumann - captura LAM.jpg

“Hacíamos teatro con Nito Artaza. Entonces, salíamos en grupo y disimulábamos que estábamos todos juntos. Y ellos ya estaban ahí”, recordó Sabrina al tiempo que Fernanda Iglesias intervino agregando que “Cubero también tenía novia” y la ex de Luciano Castro asintió: “Sí. Tenía una novia marplatense".

"Ella también sufrió porque la dejó de un día para el otro”, comentó en ese momento el conductor de América mientras que Sabrina aseguró que “Los dos flashearon. Tuvieron una familia, tres hijas. Puede pasar”, en referencia a la relación de Nicole y Cubero. “¿Se conocieron en la foto famosa del vestuario?”, consultó en ese momento Marcela Feudale a lo que Yanina Latorre, tras afirmar que "se recontra enamoraron", confirmó.

“Me contó la gente de la revista que Nicole eligió a los jugadores de Vélez. Dijo ‘quiero este, este y este’. Eran los que les parecían lindos para las fotos, que eran Marcos Angeleri, Mariano Pavone, Cubero y no me acuerdo quién más estaba…”, confió de Brito y Sabrina concluyó dándole la derecha a Neumann al asegurar: “Yo si soy Nicole también, la banco”.

Embed

La durísima respuesta de Claudia Neumann a Nicole Neumann: "Me saturó, desagradecida"

Claudia Neumann rompió el silencio y le contestó fuerte a Nicole Neumann, después de las picantes declaraciones de la modelo donde se refirió al dinero que ganó en sus comienzos en el modelaje, cuando su madre manejaba ese tema al ser menor de edad.

“¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que ella tenga la carrera que tiene y si es una desagradecida... Es lo que hay. Ya no me duele. Es difícil de entender que este tema siga saliendo después de tantos años. Es un poco difícil de entender", indicó Claudia Neumann en charla con Matías Vázquez para el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

"No es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Hay gente que es feliz con eso, qué se yo”, argumentó la madre de la modelo.

Sobre los comienzos de su hija en el modelaje y el dinero que ganó con esos trabajos, Claudia explicó: “Ella empezó a trabajar a los 12 años y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga porque tenía que acompañarla porque tan chica no podía ir sola a ningún lado. A los 15 me volví su representante y obviamente cobraba una comisión por eso, lógico, igual cobraba menos que cualquier otro representante, lógico. Así que no sé de qué habla".

claudia neumann nicole neumann.jpg

Y afirmó: “Yo estuve siempre con ella, le preguntas a cualquiera y era la madre molesta si querés. Me despedí de mis nietas con Fabián y Mica. Yo me llevo bien con él".

“Mi pareja me dice que tengo que hacer una serie contando todo porque, después de tantos años quedándome callada, es momento de que empiece a facturar”, se sinceró Claudia, molesta por las declaraciones de su hija.

Y para el final hizo foco en que incluso Nicole utiliza su apellido, Neumann, y no el de su padre, Unterüberbacher: “Neumann soy yo, las chicas no son Neumman. O sea, hasta mi apellido usan, si querés. Acordamos que usara el mío como artístico porque era mucho más fácil de recordar y de pronunciarlo".

"Me saturó, yo no la molesto ni le pedí nada. Ella decidió que no quería verme, bueno está bien", finalizó muy picante la mamá de Nicole Neumann.