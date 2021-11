Live Blog Post

11.10 hs - Milei repudió el episodio del custodio pero defendió la tenencia de armas

El diputado nacional electo de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza Javier Milei repudió este lunes el accionar del custodio que amagó con desenfundar un arma anoche durante el acto en su bunker electoral montado en el Luna Park, pero se mostró a favor de la libre tenencia de armas.

“Me enteré más tarde porque en ese momento no estaba en el escenario, estaba fuera. Rechazamos y condenamos enfáticamente el accionar de esa persona” sostuvo Milei en diálogo con Radio Metro y arremetió "a los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa.".