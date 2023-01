La lujosa casa que alquilaron Tamara Báez y L-Gante para pasar juntos sus vacaciones

Para pasar unos días de relax, la ex pareja que se muestra constantemente en eventos y rodeada de amigos, eligió una imponente casa quinta en un barrio cerrado, con un inmenso jardín, una gran pileta y rodeado de árboles de gran tamaño.

A través de sus redes sociales, ambos comparten su día a día, sobre todo Tamara, quien subió las fotos del lugar en el que pasan sus días, juntos pero separados. ¿Se vendrá la reconciliación?

L-Gante y Tamara Báez, cada vez más juntos: ¡salidita nocturna y paseo sin Jamaica!

Luego de pasar Navidad y Año Nuevo juntos, Tamara Báez y L-Gante ahora compartieron una salida en la playa y hasta fueron juntos al after.

Fue la propia Tamara Báez quien decidió compartir el siguiente video donde se la ve en un auto junto al papá de su hija Jamaica. Atrás quedó la guerra económica y los celos por el acercamiento entre el cantante y Wanda Nara.

Recordemos que al finalizar el año pasado, Tamara también hizo público el acercamiento con L-Gante tras una cruda guerra mediática que tuvo de todo.

Así, pasados los festejos Tamara Báez se hizo eco de algunas postales desde sus historias de Instagram, donde los ve disfrutando de las primeras horas de este 2023 junto a L-Gante, sonrientes, distendidos y muy cerquita uno del otro.

En tanto, luego compartió el sugestivo comentario de una seguidora: "Si Tami Báez se amigó con el ex, por qué yo no...". Pero al posteo le sumó un comentario que despierta nuevos rumores de reconciliación, porque Báez no dudó en responder "¡Claro!", con buena onda y mostrándose sentados juntos compartiendo la misma silla.

El cantante se encuentra en la zona de la Costa Atlántica de gira. Estuvo en Sierra de los Padres, en Mar del Plata y el fin de semana tocó en Mar del Tuyú.